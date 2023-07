Giustizia: Musumeci, così le toghe non sono credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in una intervista al "Messaggero" spiega che il governo non va allo scontro con i magistrati: "Non è così. La tensione tra politica e una parte della magistratura è un tema antico e spesso ricorrente. Credo che questo esecutivo non abbia manifestato alcun interesse ad alimentare lo scontro, ha solo avanzato una legittima perplessità dettata dalla peculiarità degli ultimi fatti. Mi riferisco alle vicende Santanchè e Delmastro". "Dopodiché - aggiunge -, che all'interno del sindacato dei magistrati ci sia una componente politicizzata ben organizzata, che da tempo guarda con particolare livore al centrodestra e ai suoi rappresentanti, credo non sia una sorpresa". C'è chi vede il rischio di una dichiarazione di guerra da parte di alcune toghe: "Bisogna sempre avere fiducia nella magistratura, anche quando perde credibilità, come negli ultimi anni. Confidando che la parte migliore, quella che impronta la propria azione a spirito di responsabilità e imparzialità, come dovrebbe sempre far ogni magistrato, sia prevalente rispetto alla componente politicizzata. Che poi la passione del dibattito possa degenerare in polemica, è un fatto che bisognerebbe evitare da tutte e due le parti. Anche se in alcuni momenti la passione prevale". (segue) (Res)