Giustizia: Musumeci, così le toghe non sono credibili (2)

21 luglio 2021

- Dunque bisognerebbe abbassare i toni: "Certo. I toni accesi e lo spirito di vendetta non servono ad ambedue le parti. Non c'è dubbio che questo governo abbia sempre creduto nella funzione insopprimibile della magistratura. Ma non può essere accusato di invasione di campo se, democraticamente eletto, decide di varare una riforma dell'ordinamento giudiziario". Quanto alla separazione delle carriere: "Era uno degli obiettivi programmatici del centrodestra in campagna elettorale. E gli impegni con gli elettori si mantengono. Una riforma in tal senso renderebbe più credibile la magistratura e più autorevole la politica". Da sottosegretario nel governo Berlusconi IV ha vissuto la stagione dello scontro le toghe: "Temo che la stagione berlusconiana non abbia insegnato nulla. Nessuno si augura di arrivare alla drammaticità di quegli eventi. Ma un governo ha il diritto di portare avanti le riforme e il magistrato ha il dovere di applicare le leggi che ne derivano". L'Anm sostiene che è dovere dei giudici esprimersi sulla riforma in discussione: "Nella mia vita ho conosciuto magistrati adusi più a lavorare in silenzio che a spettacolarizzare il loro operato. Serve sobrietà e non accanimento politico, come è accaduto nel passato. Il sindacato ha il diritto di criticare, ma nelle giuste sedi e con gli aggettivi appropriati", ha concluso Musumeci. (Res)