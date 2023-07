Forza Italia: Tajani, cercherò di trasformare i sogni di Berlusconi in realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, si gode i numeri dell'economia italiana che arrivano sul suo cellulare. "A fine anno - spiega a "Libero" - l'Italia registrerà una crescita cumulata del 5 per cento nel biennio 2022-23. Vuol dire che supereremo del 2,2 per cento il Pil del 2019. Molto buono. Siamo l'economia europea del G7 che va meglio. Germania, Regno Unito e Francia sono dietro di noi". Tra pochi giorni la vita del ministro degli Esteri cambierà. Almeno un po', forse parecchio. Da quando Forza Italia è nata ha avuto un solo presidente. Il 15 luglio toccherà a lei. Una responsabilità enorme. "Mi sento molto sereno. So bene che sarà un lavoro difficile e che Silvio Berlusconi non ha eredi. Se sabato i miei colleghi del consiglio nazionale mi daranno la loro fiducia, dovrò condurre la nave costruita da lui nel mare della politica italiana". Destinazione: "Cercherò di trasformare i sogni di Berlusconi in realtà. Completare la riforma della giustizia, la riforma fiscale e la riforma della burocrazia, che erano i suoi tre grandi impegni. Ma sarà un lavoro da fare insieme. Dovrò guidare una squadra di donne e uomini all'insegna dell'unità, coinvolgendo tutti: parlamentari, dirigenti ed eletti negli enti locali. Dovremo avere un'organizzazione più efficiente, essere più presenti e all'altezza dell'eredità che Berlusconi ci ha lasciato". Anche perché tra un anno si vota per le Europee, e lì Forza Italia si gioca tutto: "Faremo una mobilitazione straordinaria ben prima di allora. All'inizio di settembre ci sarà la tre giorni del movimento giovanile che si svolgerà a Gaeta. Poi il 28, 29 e 30 settembre, altri tre giorni a Paestum, stavolta organizzati dal partito". (segue) (Res)