Forza Italia: Tajani, cercherò di trasformare i sogni di Berlusconi in realtà (2)

- Con enfasi sul 29 settembre: "Sarà il Berlusconi Day, l'anniversario della sua nascita. E in tutte le regioni ci sarà un evento di Forza Italia. Siamo convinti di avere davanti un grande spazio politico. Anche grazie al Pd, che si sta spostando sempre più a sinistra. E poi offriamo al centrodestra una classe dirigente che merita di essere valorizzata: gli ultimi esempi sono i sindaci di Ancona e Brindisi e il presidente della Regione Molise". "Chiunque sarà eletto - continua il coordinatore - , dovrà guidare Forza Italia sino al congresso nazionale, che avrà il compito di eleggere il leader politico. Mi auguro si possa fare prima delle elezioni europee". Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di essere tentato dall'entrata in politica. Non sarà oggi, ma potrebbe essere domani: "La famiglia Berlusconi ci ha mostrato grande vicinanza sin dall'inizio e continuerà a farlo. Ce l'hanno detto in maniera diretta, sin dal primo giorno, e continuano a ripetercelo. Come ha ricordato Marina qualche tempo fa, Forza Italia è una delle realizzazioni più importanti di Silvio Berlusconi, e questo ci riempie di soddisfazione. Il modo in cui impegnarsi, poi, lo decideranno loro. Di sicuro, qualunque sia la forma, per noi il loro sostegno è importante", ha concluso Tajani. (Res)