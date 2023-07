Giappone: almeno 2 morti e 6 dispersi a causa delle piogge torrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone hanno perso la vita e sei risultano disperse a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul Giappone sud-occidentale, innescando il massimo livello di allerta meteo da parte delle autorità giapponesi. L'Agenzia meteorologica giapponese ha messo in guardia da alluvioni e smottamenti nelle prefetture di Fukuoka e Oita, sollecitando 1,7 milioni di residenti in aree a rischio a cercare rifugio in luoghi sicuri. Le piogge hanno causato la sospensione dei collegamenti ferroviari veloci tra Hiroshima e Hakata lungo la linea Sanyo dello Shinkansen. A Kurume, nella prefettura di Fukuoka, è stato registrato stamattina un record di precipitazioni di 167 millimetri nell'arco di tre ore. Le piogge torrenziali dovrebbero proseguire per l'intera giornata di domani nelle regioni occidentali e orientali del Paese affacciate sul Mar del Giappone. (Git)