Siria: almeno otto morti nell’esplosione di due autobombe nella campagna di Aleppo

- Almeno cinque persone sono morte ieri nell’esplosione di un’autobomba nei pressi di un’officina nel villaggio di Shawa, nella campagna orientale di Aleppo, nel nord-ovest della Siria, in una regione controllata dalla Turchia nel quadro dell’operazione Scudo dell’Eufrate, mentre tre membri del Consiglio militare di Manbij, tra i quali un comandante, sono rimasti uccisi in un’area situata tra le zone controllate da Ankara e quelle di competenza dell’Amministrazione autonoma del nord-est (nota anche come Rojava). Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. A Shawa, dove tra le vittime risulta anche un bambino, sono stati segnalati almeno dieci feriti tra i presenti sul luogo dell’esplosione. Sohr precisa, inoltre, che Shawa si trova in prossimità della linea di fronte tra le Forze armate turche e le Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda). Per quanto riguarda Manbij, invece, Sohr riferisce che l’origine dell’esplosione potrebbe essere attribuita all’attacco di un drone di Ankara. Nella stessa giornata di ieri, inoltre, un militare delle Forze armate siriane governative è morto e altri tre sono rimasti feriti in un attacco sferrato con l’artiglieria dal gruppo armato Al Fath al Mubin (che riunisce diverse fazioni di matrice islamica e si considera vicino alla Turchia) sulla città di Jourin, nella campagna occidentale di Hama, nel centro-ovest del Paese. Nella campagna di Idlib, intanto, le Forze armate di Damasco hanno bombardato la città di Jisr al Shughour, mentre il gruppo salafita di opposizione Hayat Tahrir al Sham (Hts), attivo nel nord-ovest della Siria, hanno preso di mira postazioni militari governative. (Res)