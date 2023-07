Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti inaugura mostra "Le civiltà dei grandi fiumi" a Ningbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti ha inaugurato a Ningbo, nella Cina Orientale, la mostra "Le civiltà dei grandi fiumi", organizzata dal Museo di Ningbo e dall'Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale, con la collaborazione del Museo Egizio di Torino, dei Musei Reali di Torino, del Museo d'arte orientale di Torino e del Museo Barracco di Roma, con il supporto dell'ambasciata d'Italia a Pechino, del consolato generale e dell'Istituto italiano di cultura a Shanghai. Lo riferisce un comunicato del consolato. Il Museo di Ningbo, inaugurato il 5 dicembre 2008, è considerato un museo nazionale di primo livello, incentrato sulla storia, sulla cultura, sulle arti e sulle usanze tradizionali di Ningbo e dello Zhejiang. Si estende su una superficie di 30 mila metri quadrati ed è stato progettato da Wang Shu, il primo cittadino cinese a vincere il premio Pritzker per l'architettura nel 2012. Il design è una combinazione concettuale di montagne, acqua e oceani arricchito dalle caratteristiche delle tradizionali residenze Jiangnan. (segue) (Com)