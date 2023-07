Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti inaugura mostra "Le civiltà dei grandi fiumi" a Ningbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra "Le civiltà dei grandi fiumi" mette in relazione, per la prima volta in Cina, le culture sviluppatesi a migliaia di chilometri di distanza lungo le sponde dei grandi fiumi – Nilo, Eufrate e Tigri, Indo, Fiume Giallo (Huang He) e Fiume Azzurro (Yangzi Jiang) – con circa trecento pezzi, provenienti da tredici musei cinesi e dai quattro grandi musei italiani. Gli elementi più significativi delle differenti culture tra vita, morte, culti e credenze sono illustrati da pezzi di alto valore artistico in bronzo, terracotta e legno, datati dal 5.000 a.C. fino al secondo secolo dell'era cristiana. La mostra è stata curata da parte italiana dal direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e dal professor Stefano de Martino dell'Università di Torino. (segue) (Com)