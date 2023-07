Cina-Italia: ambasciatore Ambrosetti inaugura mostra "Le civiltà dei grandi fiumi" a Ningbo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Ningbo l'ambasciatore ha poi avuto modo di visitare la mostra di fotografie dalla collezione Enit dei siti italiani Unesco intitolata 'Unesco: Le meraviglie dell'Italia', allestita nello storico complesso museale della biblioteca del Tianyige Museum in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Shanghai. Ningbo (9,6 milioni di abitanti, prodotto interno lordo cittadino 199,28 miliardi di Euro nel 2022, +3,5 per cento su base annua) è situata in prossimità del Mar Cinese Orientale, al centro della provincia dello Zhejiang, 220 km a sud di Shanghai, ed è uno dei principali centri esportatori di elettronica, tessuti, prodotti alimentari e utensili industriali. Il porto di Ningbo-Zhoushan è infatti il terzo al mondo per container movimentati l'anno, e il primo per volumi di cargo (oltre 1,25 miliardi di tonnellate nel 2022). (Com)