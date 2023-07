Russia: prima apparizione del capo di Stato maggiore Gerasimov dalla rivolta del gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il generale Valerij Gerasimov, capo di Stato maggiore delle forze armate russe, è apparso in un video pubblicato dal ministero della Difesa mentre ascolta un rapporto sugli attacchi missilistici ucraini: si tratta della sua prima apparizione in pubblico dalla rivolta armata del gruppo paramilitare Wagner avvenuta il 24 giugno. Il ministero della Difesa riferisce che il filmato mostra Gerasimov durante una riunione che si è svolta ieri, domenica 9 luglio. Nel suo intervento Gerasimov spiega come le forze armate russe abbiano sventato un attacco missilistico ucraino contro la Crimea e le regioni di Rostov e Kaluga.Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal centro studi russo Rybar, tuttavia, Gerasimov sarebbe stato rimosso dall'incarico di comandante delle truppe in Ucraina dal presidente russo Vladimir Putin. Gerasimov, al momento, starebbe formalmente mantenendo la carica di capo di Stato maggiore, ma "non è più coinvolto" nelle attività volte a risolvere "i problemi al fronte". Secondo Rybar, al posto di Gerasimov potrebbe subentrare il generale Mikhail Teplinsky, da un anno comandante delle truppe aeree e recentemente promosso a vicecomandante del raggruppamento in Ucraina.Gerasimov e il ministro della Difesa Sergej Shoigu sono stati i principali bersagli degli attacchi del leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin. Per mesi Prigozhin ha criticato la gestione dei vertici militari russi in relazione al conflitto in Ucraina, una posizione che ha portato il leader di Wagner ha mettere in atto la rivolta armata dello scorso 24 giugno.(Res)