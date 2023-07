Roma: cocaina pubblicizzata su social e consegnata con taxi, 5 arresti a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blitz antidroga nel quartiere di San Basilio a Roma. Con cinque arresti è stata sgominata dai carabinieri una organizzazione che, dal 2019, spacciava ogni tipo di droga facendo promozione di vantaggiose offerte sui social. Cinquemila contatti in sei mesi con i clienti, per un giro di affari calcolato in oltre un milione e mezzo di euro l’anno; questi erano i volumi di droga e soldi che muoveva il gruppo di presunti spacciatori arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari hanno eseguito una ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone misure di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari ipotizzando il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso. (segue) (Rer)