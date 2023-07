Roma: cocaina pubblicizzata su social e consegnata con taxi, 5 arresti a San Basilio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, in un periodo di soli 2 mesi, hanno consentito di ipotizzare 5.000 contatti giornalieri, per un volume di affari di oltre un milione e mezzo di euro annui. Tra i metodi di consegna effettuati vi era anche l’utilizzo di un taxi in uso a uno degli indagati. Nel corso delle indagini, a riscontro delle attività investigative, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 persone e sequestrate migliaia di dosi di cocaina, rinvenute all’interno di una cantina utilizzata per lo stoccaggio dello stupefacente. (Rer)