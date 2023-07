Usa: piogge torrenziali causano almeno una vittima a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piogge torrenziali che hanno investito lo Stato Usa di New York lo scorso fine settimana hanno causato almeno una vittima. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il maltempo ha provocato inondazioni diffuse nella Gudson Valley, allagando arterie stradali - inclusa la statale 9W - e obbligando le autorità a interrompere la viabilità in diverse aree nella serata di ieri. Il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso frattanto ulteriori allerte in vista di allagamento nell'area sud-orientale dello Stato di Washington. (Was)