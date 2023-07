Giappone: "Nikkei", Nato rinvia decisione su apertura ufficio di collegamento a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha deciso di rinviare la decisione in merito all'apertura del suo primo ufficio di collegamento nella regione asiatica a Tokyo, in Giappone. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che l'alleanza puntava inizialmente ad includere l'iniziativa nei documenti da adottare durante il vertice di due giorni in programma da domani a Vilnius, in Lituania. L'iniziativa, sostenuta con convinzione dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, si è scontrata però nei mesi scorsi con dure obiezioni da parte della Francia. Una fonte anonima vicina alla presidenza francese ha confermato al quotidiano "Nikkei" che Parigi riterrebbe "inopportuno" per l'alleanza, creata per garantire la sicurezza collettiva in Europa e Nord America, espandere fisicamente le proprie operazioni all'Indo-Pacifico. (segue) (Git)