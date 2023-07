Usa-Cina: Biden a "Cnn", Xi Jinping vuole primato economico e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, vuole strappare agli Stati Uniti il primato economico e militare mondiale. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn", aggiungendo però che Washington e Pechino possono collaborare a dispetto delle loro divergenze. "Penso ci sia un modo per risolvere (le tensioni) e stabilire una relazione di lavoro con la Cina che benefici noi e loro", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca nel corso dell'intervista. Biden ha rivolto un avvertimento indiretto a Pechino, evidenziando le conseguenze economiche per la Russia dell'invasione dell'Ucraina: "Ho chiamato (Xi Jinping) dopo che ha avuto quell'incontro con i Russi in merito a questa nuova relazione (un apparente riferimento alla visita di Xi a Mosca, all'inizio di giugno). Gli ho detto, 'questa non è una minaccia, ma un'osservazione. Da quando la Russia è entrata in Ucraina, 600 aziende americane hanno abbandonato la Russia. E sei stato tu a dirmi che la tua economia dipende dagli investimenti di Europa e Stati Uniti. Stai molto attento'". Stando al resoconto di Biden, Xi non avrebbe obiettato alle parole del presidente Usa, e avrebbe replicato che la Cina "non è ancora passata pienamente dalla parte della Russia". Riferendosi al suo omologo cinese, Biden ha aggiunto che "(Xi) parla del disastro che sarebbe una guerra atomica, c'è una necessità di sicurezza. Penso che ci sia un modo di lavorare assieme in questo contesto". (Was)