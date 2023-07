Auto: Toyota emetterà obbligazioni per 1,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor intende emettere 1,5 miliardi di dollari di obbligazioni sostenibili questa settimana, e utilizzerà i fondi ricavati a sostegno di progetti tesi alla sostenibilità ambientale e sociale come lo sviluppo delle auto elettriche e di nuove tecnologie di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ha consultato documenti presentati dal costruttore di automobili giapponese al regolatore statunitense del mercato finanziario (Sec). Toyota non effettuava emissioni di obbligazioni denominate in dollari da due anni. Il piano dell'azienda prevede in particolare l'emissione di 500 milioni di dollari ciascuna di obbligazioni sostenibili con scadenza a tre, cinque e 10 anni, con rendimenti compresi tra il 5,123 per cento e il 5,275 per cento. Le obbligazioni hanno ottenuto una valutazione di "A1" dall'agenzia di rating Moody's Investors Service. (Git)