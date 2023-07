Corea del Nord: Pyongyang contesta l'Aiea per via libera a scarico acqua Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha contestato il parere favorevole dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) al piano del Giappone per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico. Secondo un funzionario del ministero del Territorio e della protezione ambientale nordcoreano, citato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), lo scarico dell'acqua nell'oceano avrà "un impatto avverso fatale sulle vite umane, la sicurezza e l'ambiente ecologico". In una nota ufficiale rilanciata dall'agenzia, la Corea del Nord accusa l'Aiea di aver assunto in merito alla questione "un atteggiamento irragionevole", "facilitando attivamente lo scarico dell'acqua contaminata da sostanze radioattive". Pyongyang afferma inoltre che l'Aiea "non è un organo in grado di fornire valutazioni ambientali", e che non esiste alcun documento internazionale che consenta all'agenzia dell'Onu di autorizzare un Paese o regione a "scaricare acqua radioattiva" nell'oceano. La Corea del Nord ha contestato anche il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, definendolo "la tipica espressione dei doppi standard estremi" che proibirebbero "l'esercizio del diritto legittimo" della Corea del Nord a sviluppare un proprio programma nucleare, ignorando al contempo "gli atti illegali e immorali del Giappone che mettono a rischio le vite e la sicurezza dell'umanità". (segue) (Git)