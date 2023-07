Corea del Nord: Pyongyang contesta l'Aiea per via libera a scarico acqua Fukushima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha fornito un giudizio positivo in merito alla sicurezza del piano studiato dal Giappone per lo scarico nell'oceano dell'acqua decontaminata stoccata a Fukushima nell'arco degli ultimi 12 anni, dopo il disastro nucleare del 2011. Il parere dell'Aiea, contenuto in un rapporto che il direttore dell'agenzia, Rafael Grossi, ha personalmente presentato al primo ministro giapponese Fumio Kishida, è che il piano del Giappone sia "coerente" con gli standard di sicurezza internazionale, e avrà "un impatto radiologico trascurabile sulle persone e l'ambiente". Durante l'incontro con Kishida, Grossi ha ricordato che il rapporto dell'Aiea è frutto di studi e indagini durate due anni, sulla base di criteri di "rigorosità, scientificità e imparzialità". Secondo il direttore dell'Aiea, il Giappone "dispone di tutti gli elementi" necessaria a "passare alla prossima fase" del piano. Lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'oceano, dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi 30-40 anni. Il governo giapponese non ha ancora annunciato una data precisa per l'avvio delle operazioni di scarico: oltre al via libera dell'Aiea, Tokyo attende la conclusione delle ispezioni finali da parte dei regolatori nazionali del nucleare. (segue) (Git)