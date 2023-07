Usa: governo Utah farà causa ai social media per i "danni" arrecati ai minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox, ha annunciato che la sua amministrazione si prepara a intentare causa alle aziende proprietarie dei social media per i "danni" arrecati ai minori in quello Stato Usa. Intervistato dall'emittente televisiva "Cbs News", Cox ha dichiarato che assieme ad altri funzionari statali sta studiando un'azione legale indirizzata a tutti i gestori di social media, che si concretizzerà nei prossimi mesi. "Crediamo che sappiano da tempo dei pericoli (per i minori), ha detto il governatore, ricordando che "in parte queste informazioni sono state divulgate. Abbiamo prove molto chiare che Meta e altri (social media) sapevano dei danni che i loro prodotti arrecano ai bambini, e hanno tentato intenzionalmente di nascondere tali informazioni". All'inizio di quest'anno Cox ha firmato una legge che vieta ai minori dello Stato l'utilizzo dei social media senza il permesso dei genitori. Il provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore a marzo 2024, obbliga anche i social media a verificare che gli utenti nello Stato siano maggiorenni all'atto della registrazione di un nuovo profilo. (Was)