Arabia Saudita: continuano trattative con Londra in materia di doppia quotazione in borsa

- Continuano le trattative tra l’Arabia Saudita e la borsa di Londra riguardo l’espansione delle società del Paese del Golfo nel campo delle doppie quotazioni. Lo ha dichiarato il direttore dei mercati di quotazione internazionali presso la borsa di Londra, Tom Attenborough, in un’intervista con l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Come ha spiegato Attenborough, infatti, Londra continua a favorire l’afflusso di società internazionali per la loro quotazione sui suoi mercati. Inoltre, ha aggiunto Attenborough, "la London Stock Exchange Group è presente in Arabia Saudita da circa 30 anni, grazie alla sua specializzazione nel trattamento dei dati di 'Thomson Reuters', e ha relazioni strette in tutto il paese". "Dal punto di vista dei mercati finanziari", ha precisato, "siamo stati molto attivi in Arabia Saudita negli ultimi anni, contribuendo all’impegno di Riad per raggiungere gli obiettivi fissati dal programma ‘Vision 2030’". La borsa di londra, ad esempio, secondo Attenborough, è stata molto attiva "nei mercati obbligazionari, aiutando il Ministero delle Finanze, Saudi Aramco e il Public Investment Fund, ad esempio, nell'emissione di obbligazioni verdi e ha svolto un ruolo significativo nell'accesso ai mercati internazionali dei debiti". Infine, Attenborough ha confermato l'esistenza di un “quadro di riferimento” stabilito dall'Autorità per il Mercato Finanziario di Riad "per consentire alle società saudite di quotare i certificati di deposito internazionali nelle borse internazionali e ha continuato a discutere con molte di queste società sulle opportunità disponibili nel mercato di Londra se desiderano una doppia quotazione in futuro". (Res)