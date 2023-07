Corea del Nord: Pyongyang denuncia intrusione aereo spia Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato oggi gli Stati Uniti d'aver violato il suo spazio aereo durante un volo di sorveglianza, e ha minacciato di ricorrere ai sistemi antiaerei nel caso circostanze analoghe si ripetano in futuro. Un portavoce anonimo del ministero della Difesa nordcoreano citato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna") ha dichiarato che le "azioni provocatorie" degli Stati Uniti spingono la Penisola coreana verso un conflitto nucleare. Il portavoce denuncia voli sempre più frequenti da parte di aerei e droni spia statunitensi, e torna a contestare la decisione di Washington di inviare un sottomarino a propulsione nucleare nelle vicinanze della Penisola. "Non esiste alcuna garanzia che incidenti straordinari come l'abbattimento di un aereo da ricognizione strategica della Forza aerea Usa non avverranno in futuro", ha affermato il portavoce. (Git)