Energia: colloqui tra ministro Petrolio Siria e viceministro petrolio Iran

- Il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie della Siria, Firas Qaddour, ha avuto un incontro, ieri, a Damasco, con il viceministro del Petrolio iraniano, Wahid Reza Zaidifard, accompagnato da alcuni rappresentanti di aziende iraniane del settore. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”, al centro dei colloqui ci sono state le modalità per rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due paesi nei settori del petrolio, del gas e delle risorse minerarie in generale. Durante l'incontro, inoltre, Qaddour e Zaidifard hanno sottolineato il comune desiderio di potenziare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, soprattutto per quanto riguarda le opportunità di investimento in Siria e la condivisione di esperienze in questi campi. Qaddour ha sottolineato l'importanza del protocollo d'intesa firmato tra i due paesi nel settore petrolifero per ottenere risultati proficui. Da parte sua, il viceministro del Petrolio iraniano ha espresso apprezzamento per le relazioni bilaterali tra Siria e Iran, ribadendo la disponibilità del suo paese a fornire sostegno e assistenza a Damasco. (Res)