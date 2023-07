Medio Oriente: Israele, votate misure per “stabilizzare” l’Autorità palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gabinetto di sicurezza israeliano ha votato ieri "misure per stabilizzare la situazione civile" ed evitare il collasso dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), mentre "continua a agire con determinazione per prevenire il terrorismo". Lo hanno riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya” e il quotidiano israeliano "Jerusalem Post", secondo cui il gabinetto israeliano intende inoltre chiedere all’Autorità nazionale palestinese (Anp) di “porre fine alle sue azioni contro Israele in sede internazionale a livello legale e politico, la sua incitazione nei media e nell'istruzione, i suoi finanziamenti a terroristi e assassini e la sua costruzione illegale nella Zona C" della Cisgiordania (che è sotto il controllo delle autorità israeliane). Otto ministri del governo, guidato dal premier, Benyamin Netanyahu, hanno votato a favore di tali provvedimenti, mentre il ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha espresso voto contrario e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, si è astenuto. Secondo il “Jerusalem Post”, una delle misure votate dovrà consentire l'installazione di un ampio nastro trasportatore per facilitare l'importazione di merci dalla Giordania verso i territori palestinesi. (Res)