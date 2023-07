Business news: Bolivia, a giugno inflazione in aumento dello 0,22 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, l'indice dei prezzi al consumo in Bolivia è cresciuto dello 0,22 per cento su mese, meno dello 0,39 per cento fatto segnare nel sesto mese dello scorso anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine). Dall'inizio dell'anno l'inflazione ha accumulato una crescita dello 0,79 per cento, in calo rispetto all'1,18 registrato nei primi sei mesi del 2022. Stando alla Banca centrale, a maggio, l'indice dei prezzi è cresciuto su anno del 2,90 per cento. (Brb)