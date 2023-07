Business news: analisti Banca centrale, pil 2023 Messico al 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2023 con un incremento del prodotto interno lordo (pil) del 2,30 per cento su anno, in aumento rispetto al 2 per cento ipotizzato a maggio. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel rapporto mensile compilato a fine giugno e diffuso dalla Banca centrale (Banxico). Quanto al 2024, i 37 gruppi di analisti ipotizzano un incremento dell'1,60 per cento, contro l'1,5 per cento stimato nel quinto mese del 2023. Il Messico, che ha chiuso il 2022 con un incremento del pil pari al 3,1 per cento, potrebbe per i vari istituti d'analisi e osservatori internazionali chiudere l'anno in corso a un ritmo di crescita più contenuto. (Mec)