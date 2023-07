Ucraina: Biden a "Cnn", Kiev non è pronta per l'adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito che Washington non sostiene l'immediata adesione dell'Ucraina alla Nato, e che la guerra che oppone quel Paese alla Russia deve finire prima che l'alleanza possa valutare la candidatura di Kiev. "Non credo ci sia un parere unanime nella Nato se accogliere o meno l'Ucraina nella famiglia Nato in questo momento, nel pieno di una guerra", ha detto Biden nel corso di una intervista concessa all'emittente televisiva "Cnn". "Se lo facessimo - e dico sul serio - siamo determinati a difendere ogni centimetro di territorio della Nato. E' un impegno che abbiamo assunto a prescindere dalle conseguenze. Se è in corso una guerra, allora siamo tutti in guerra. In tal caso saremmo in guerra con la Russia", ha avvertito l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha aggiunto d'aver discusso a lungo la questione con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che ha chiesto con insistenza un impegno deciso della Nato in merito all'adesione dell'Ucraina in occasione del vertice dell'alleanza in programma da domani a Vilnius. "Penso si debba definire un percorso razionale perché l'Ucraina possa essere in grado di rispondere ai requisiti per poter aderire alla Nato", ha detto Biden, precisando di aver respinto le richieste del presidente russo Vladimir Putin di assicurare l'esclusione di Kiev all'alleanza, dal momento che quest'ultima "ha una politica delle porte aperte". (segue) (Was)