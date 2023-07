Ucraina: Biden a "Cnn", Kiev non è pronta per l'adesione alla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia - ha aggiunto il presidente Usa - "credo sia prematuro, ad esempio, indire ora un voto (sull'adesione dell'Ucraina), perché ci sono altri requisiti da rispettare, inclusa la democratizzazione e altre questioni", ha affermato Biden. Il presidente ha commentato anche la controversa decisione degli Stati Uniti di fornire alle forze armate ucraine munizioni a grappolo, bandite in oltre un centinaio di Paesi: si è trattato "di una decisione difficile" dovuta al fatto che le forze di Kiev "stavano esaurendo le munizioni". Infine, Biden si è detto ottimista in merito all'ingresso della Svezia nella Nato, prospettando una caduta delle obiezioni della Turchia in cambio della modernizzazione dei suoi aerei da combattimento F-16: "La Turchia vuole modernizzare gli F-16, e anche (il primo ministro della Grecia, Kyriakos) Mitsotakis sta cercando aiuto. Quel che stiamo cercando di fare, francamente, è mettere assieme un piccolo consorzio, rafforzando la Nato in termini di capacità militare sia della Grecia che della Turchia, e consentendo l'ingresso della Svezia", ha spiegato il presidente. (Was)