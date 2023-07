Usa: caccia a detenuto pericoloso fuggito da un carcere in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- La polizia di Stato della Pennsylvania sta conducendo da più di 72 ore una vasta caccia all'uomo, dopo la fuga da un penitenziario di un detenuto definito "estremamente pericoloso". Lo riferisce l'emittente televisiva "Fox News", secondo cui il criminale in fuga è Michael Burham: l'uomo, che si trovava agli arresti con l'accusa di omicidio, è fuggito dal penitenziario della Contea di Warren nella notte di giovedì: si sarebbe servito di attrezzi ginnici per raggiungere il tetto del penitenziario, e avrebbe poi utilizzato una fune di fortuna per calarsi all'esterno della struttura detentiva. Burham è addestrato all'impiego delle armi da fuoco, e disporrebbe di familiari e contatti disposti ad aiutarlo in Pennsylvania e diversi Stati limitrofi. Secondo le autorità, l'uomo potrebbe trovarsi ancora nella contea di Warren: avrebbe esperienza nella sopravvivenza in aree boschive, e le autorità hanno già individuato resti di fuochi da campo ricondotti al fuggiasco. (Was)