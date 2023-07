Parma: Cavandoli (Lega), solidarietà a poliziotti penitenziari aggrediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo solidarietà agli agenti aggrediti sabato negli istituti penitenziari di Parma, intervenuti per spegnere l'incendio appiccato da un detenuto magrebino nella propria cella, ed emulato poco dopo da altri due reclusi. Così in una nota la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli. “Ci impegniamo perché venga ripristinata una situazione di normalità nella struttura e che episodi di questo tipo non si ripetano più. Come Lega la nostra priorità è la tutela delle persone e delle forze dell'ordine che ogni giorno svolgono un grande lavoro dentro e fuori le carceri per garantirne il buon funzionamento e la sicurezza", aggiunge Cavandoli. (Rin)