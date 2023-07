Business news: gruppo fieristico italiano Ieg acquista il 100 per cento della brasiliana MundoGeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo italiano Italian Exhibition Group (Ieg), una delle principali società di organizzazione di fiere e congressi in Europa e quotato alla borsa di Milano, ha acquistato il 100 per cento della brasiliana MundoGEO. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". La compagnia registrata nello stato di Paraná è titolare delle fiere SpaceBr Show, DroneShow e MundoGeo Connect, che si tengono a San Paolo. Il valore dell'operazione è di 10 milioni di real, con la previsione di pagamento di ulteriori 3 milioni di real a seconda della performance in due anni. (Brb)