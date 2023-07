Business news: Rep. Dominicana, inflazione giugno cresce del 4 per cento su anno, rientro in obiettivi chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, l'indice dei prezzi al consumo nella Repubblica Dominicana è cresciuto del 4 per cento su anno, il valore più basso da luglio del 2020, e dello 0,22 per cento su mese. Lo rende noto la Banca centrale (Bcrd), segnalando il rientro dell'inflazione nel valore obiettivo (il 4 per cento con un punto percentuale in più e in meno di variazione). Il valore della inflazione di base si è attestato sul 5,33 per cento, in robusto calo rispetto al 7,29 per cento registrato a maggio del 2022. A fine giugno, l'autorità monetaria ha accompagnato il raffreddamento dei prezzi tagliandoo il tasso di sconto di 25 punti base, fissato al 7,75 per cento su anno. (Mec)