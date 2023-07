© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, l'indice dei prezzi al consumo in Uruguay è cresciuto del 3,78 per cento su anno, con un calo dello 0,46 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) segnalando che dall'inizio del 2023, l'inflazione ha accumulato una crescita del 5,98 per cento. A giugno del 2022, l'indice aveva registrato una crescita del 9,29 per cento su anno e dello 0,59 per cento su mese. (Abu)