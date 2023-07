Business news: Osservatorio finanza, a giugno inflazione Venezuela al 429 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno l'inflazione in Venezuela è cresciuta dell'8,5 per cento su mese, attestandosi a un ritmo annuale del 429 per cento su anno, in leggero calo sul 458 per cento registrato a maggio. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, riportando aumenti soprattutto nel comparto dei servizi (+19,5 per cento su mese), dei trasporti (+9,1 per cento), dell'educazione (+8 per cento) e degli alimenti (+7 per cento). "Nel corso di giugno il tasso di cambio del bolivar sul dollaro è aumentato del 6,5 per cento, mentre la base monetaria è aumentata del 12,4 per cento", segnalano gli analisti di Ovf secondo cui, "l'espansione monetaria della Banca centrale crea pressione sul tasso di cambio e, di conseguenza sui prezzi". L'osservatorio avverte inoltre che l'aumento dei prezzi si produce in un contesto in cui salari e pensioni del comparto pubblico hanno mantenuto il loro valore nominale", indice di un "pronunciato calo del salario reale dei venezuelani". (Vec)