Business news: Bolivia, Repsol cede alla società statale Ypfb due giacimenti petroliferi

- L'azienda petrolifera spagnola Repsol ha ceduto due giacimenti petroliferi alla società statale boliviana Ypfb, sei anni prima della scadenza del contratto di sfruttamento. Come riferisce il quotidiano "El Economista", si tratta della seconda area petrolifera più grande della Bolivia, con una quota del 24 per cento della produzione di greggio del Paese. Repsol opera nelle aree di Mamore I e Surubí, situate nel comune di Entre Ríos a Cochabamba, a partire dal 2 maggio 2007, con contratti operativi. Il trasferimento si basa su un decreto supremo del 2006 che ha nazionalizzato gli idrocarburi del Paese, firmato dall'ex presidente della Bolivia, Evo Morales. Questo mandato implicava che le compagnie straniere operanti in Bolivia, tra cui Repsol, dovessero cedere tutta la loro produzione a Ypfb nei tempi previsti. La compagnia spagnola, che ha esteso il suo contratto operativo nel Paese fino al 2046, è un partner importante della Bolivia e si occupa di giacimenti di gas destinati all'esportazione in Brasile e Argentina e al mercato interno. (Spm)