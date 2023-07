Milano: Braga (Pd) su caso La Russa jr, da Meloni e Roccella non una parola per chi denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni tace. Roccella liquida tutto come le reazioni di un padre. “Non posso credere che due donne, una presidente del Consiglio e l’altra ministra alle Pari opportunità, non sentano il dovere di dire che una donna che denuncia violenza non può essere vittima una seconda volta”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, commentando il caso del figlio di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale. (Rin)