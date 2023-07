Difesa: Marina, nave Vespucci e Luna rossa si ritrovano a Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi lasciati a Cagliari con l’augurio di buon vento e un reciproco “in bocca al lupo” per le rispettive sfide, nave Vespucci e il team di Luna rossa tornano a incontrarsi a bordo del vascello davanti ai campi di regata della prossima edizione della America's Cup. Lo riferisce una nota stampa della Marina militare. Le condizioni meteomarine non hanno permesso l'uscita dell'imbarcazione e quindi il simbolico incrocio tra gli equipaggi questa volta è avvenuto a bordo del Vespucci dove il team di Luna rossa ha vissuto una giornata da marinaio, timonando e salendo a riva degli alberi del vascello della Marina Militare. (segue) (Com)