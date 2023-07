Difesa: Marina, nave Vespucci e Luna rossa si ritrovano a Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartita in direzione di Las Palmas (Canarie) con a bordo gli allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno impegnati nella tradizionale campagne di istruzione, nave Vespucci prosegue il suo giro del mondo nel quale percorrerà più di 40.000 miglia nautiche, toccando 31 porti stranieri in 28 nazioni dei 5 continenti e nei porti più importanti sarà allestito il “Villaggio Italia” affinché il giro del mondo diventi, oltre che espressione unitaria dei valori dell’intera Nazione, anche elemento propulsivo per la nostra economia e per la divulgazione della nostra cultura. Luna rossa Prada Pirelli ha ripreso invece gli allenamenti in vista delle prime America’s Cup World Series che si svolgeranno a Vilanova i la Geltrú (Spagna), previste dal 13 al 17 settembre. (segue) (Com)