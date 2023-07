Difesa: Marina, nave Vespucci e Luna rossa si ritrovano a Barcellona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nave Vespucci, già ambasciatrice Unesco e Unicef, mostra anche la bandiera dell’International Maritime Organization (Imo) assegnata di recente per il suo costante impegno relativo alla sostenibilità ambientale e alle iniziative di protezione del mare, enfatizzato anche dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Giornata mondiale degli oceani con l’annuncio della campagna fatto dal sottosegretario generale dell’Onu per gli affari legali, Miguel de Serpa Soares. (Com)