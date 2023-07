Ucraina: Zelensky, Nato dia una risposta unitaria su invito per nostra adesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo capito che solo l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea e nella Nato può garantire la pace e l’ordine nel continente”, ha detto Kuleba in un videomessaggio trasmesso a inizio lavori del Dubrovnik Forum 2023 che si è tenuto ieri in Croazia. Secondo fonti del quotidiano britannico “The Telegraph”, non tutti i Paesi sarebbero convinti di questo passo ed in particolare non lo sarebbe la Germania. Berlino, secondo le fonti del giornale, sarebbe propensa a “rimandare” l’adesione nell’Alleanza dell’Ucraina. Il motivo sarebbe dato dalla “paura” di una potenziale guerra con la Russia poiché la Nato, in base all’articolo 5, prevede che un suo membro possa richiedere l’intervento militare degli altri se attaccato. Sempre secondo le fonti del quotidiano britannico, Berlino sarebbe pronta a sostenere la propria posizione a Vilnius, in occasione del vertice Nato. (Kiu)