Business news: Honduras-Cina, aperti tavoli per Trattato commerciale e collaborazione in Nuova via della Seta

- Honduras e Cina hanno aperto venerdì due tavoli cruciali per lo sviluppo delle relazioni strategiche e commerciali. A Tegucigalpa si è infatti celebrata la prima riunione della Commissione mista di commercio e investimenti, "per portare avanti la cooperazione bilaterale nel quadro della Nuova via della seta", e l'avvio dei negoziati per un Trattato di libero commercio (Tlc). Un appuntamento "storico", riferisce il ministero dello Sviluppo onduregno, riportando la presenza di 30 imprenditori cinesi guidati dal viceministro al Commercio, Wang Shouwen. "Il nostro obiettivo è negoziare un Tlc di alto livello, moderno, integrale e a beneficio di entrambe le parti", ha detto il funzionario cinese. Il 26 marzo, la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, annunciava la riapertura dei rapporti con Pechino riconoscendo “l’esistenza di una sola Cina al mondo”, e mettendo fine a quelli con Taiwan isola riconosciuta ora "parte inseparabile del territorio cinese”. Una relazione confermata dalla visita ufficiale che Castro ha compiuto a giugno nel Paese asiatico. (Mec)