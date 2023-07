Business news: Argentina, investimenti in esplorazione mineraria 2022 cresciuti del 68 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Business news:2022 gli investimenti per esplorazione mineraria in Argentina sono aumentati del 68 per cento su anno. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Nel 2022 sono stati investiti 370 milioni di dollari per questa attività. Questo significa un aumento del 68 per cento su base annua, la cifra più alta dal 2012", fa sapere il dipartimento Miniere del ministero. Le principali voci in cui sono cresciuti gli investimenti in esplorazione sono l'oro (con un investimento di 173 milioni di dollari, un aumento dell'84 per cento su base annua), il rame (81 milioni di dollari, un aumento del 62 per cento su base annua) e il litio (72 milioni di dollari, che ha rappresentato un aumento del 31 per cento rispetto al 2021). L'esplorazione è la prima fase del processo produttivo minerario. (Abu)