Business news: a maggio 4,5 miliardi di dollari di esportazioni Colombia, -2,8 per cento su anno

- A maggio le vendite di beni e servizi dalla Colombia hanno generato incassi per 4,531 miliardi di dollari, in calo del 2,8 per cento sullo stesso mese del 2022. Il calo, fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Dane) è legato soprattutto alla diminuzione del 9,1 per cento nel valore delle vendite di combustibili e prodotti dell'industria estrattiva. Nel mese in esame, sono stati esportati 18,2 milioni di barili di greggio, un calo del 3,1 per cento su anno. (Mec)