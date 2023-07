Business news: Brasile, nel primo semestre immatricolazioni veicoli +8,76 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle immatricolazioni di veicoli nuovi in Brasile a giugno 2023 ha raggiunto le 189.528 unità, in crescita del 7,39 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce la Federazione nazionale distribuzione veicoli automobilistici (Fenabrave), evidenziando che nel primo semestre dell'anno l'aumento è stato dell'8,76 per cento, con 998.270 unità immatricolate. I dati della Fenabrave riguardano automobili, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, motocicli, e mezzi di soccorso stradale. In particolare, il segmento delle automobili è cresciuto dell'11,41 per cento a giugno con 142.017 immatricolazioni. Nel semestre, la crescita è stata del 7,37 per cento, con un totale di 733.442 unità vendute. In lieve calo le vendite dei veicoli commerciali leggeri, che segnano un -3,09 per cento nel mese, con 37.672 registrazioni. Nel primo semestre 2023, tuttavia, il risultato del comparto è positivo, con un incremento del 19,51 per cento su anno. Il mese scorso hanno segnato un calo anche le vendite di autobus (-5,45 per cento) e camion (-2,17 per cento). Nel semestre gli autobus segnano tuttavia una crescita nelle vendite pari al 45,83 per cento su anno, mentre nel caso dei camion il calo nei primi sei mesi del 2023 è del -12,10 per cento. (Brb)