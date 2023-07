Business news: Brasile assume guida Mercosur, obiettivo ridurre tariffe e moneta comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile assume la presidenza di turno del Mercato comune del Sud con l'obiettivo di intensificare l'integrazione tra i Paesi membri (Argentina, Paraguay e Uruguay), ridurre le barriere doganali ed elaborare una valuta comune per favorire gli scambi commerciali. Lo ha detto il capo dello Stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso del suo discorso di apertura dei lavori del summit dei presidenti dei Paesi del blocco, in corso a Puerto Iguazù, in Argentina. "Sul fronte economico e commerciale, intendiamo migliorare la nostra tariffa esterna comune ed evitare che barriere non tariffarie compromettano il flusso degli scambi. Nel 2022, il commercio intra-Mercosur ammontava a 46 miliardi di dollari. Non è poco, ma è al di sotto del picco registrato nel 2011, di 52 miliardi di dollari. Il nostro commercio è caratterizzato dalla significativa presenza di prodotti a maggior valore aggiunto. Questo è un patrimonio che deve essere valorizzato e ampliato", ha detto. (Brb)