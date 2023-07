Business news: Brasile, impresa cinese di veicoli elettrici Byd annuncia avvio produzione a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese di veicoli elettrici Byd ha annunciato un investimento di 3 miliardi di real (574 milioni di euro) per avviare la produzione di auto e autobus in Brasile, nello stato di Bahia. Secondo le stime presentare l'impresa garantirebbe la creazione di 5.000 posti di lavoro tra diretti e indotto. "Porteremo innovazione e alta tecnologia nel Paese. Il nostro piano è creare l'auto elettrica più avanzata qui a Bahia. Il nostro sogno è fare di Bahia il centro dell'innovazione e dell'alta tecnologia. E attraverso questo investimento faremo di questa struttura il nostro centro in America Latina. Crescere in tutta l'America Latina è il nostro obiettivo", ha affermato la vicepresidente globale e presidente di Byd per le Americhe, Stella Li. (Brb)