Business news: Boric, transizione energetica in Cile offre spazi all'interesse di imprese italiane

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha sottolineato l'interesse delle "imprese private e pubbliche italiane" nel processo di transizione energetica portato avanti dal paese. Il Cile, ha detto Boric al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è deciso a "produrre idrogeno verde, definito come l'energia del futuro", mossa che ha spinto "diverse imprese europee a sviluppare progetti nel nostro Paese, tra cui ci son quelle italiani. Grazie al grande potenziale in energie pulite, eolica, solare, delle maree, tra le altre, il Cile aspira a trasformarsi nel produttore di idrogeno verde ai prezzi più competitivi, di qui al 2030", ha aggiunto Boric. "A questo si aggiunge, in ambito economico, che gli investimenti esteri diretti italiani in Cile ganno raggiunto a tutto il 2021 i 14 miliardi di dollari, il 15,3 per cento degli investimenti europei nel Paese", ha sottolineato il presidente ricordando che tra le principali voci di spesa si trovano settori come "l'elettricità, l'industria agroalimentare e la costruzione". Il Paese sta infine scommettendo "fortemente" sul litio, e non solo, con un impegno a svilupparlo in "modo sostenibile, che rispetti l'ambiente". (Abu)