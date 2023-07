Serbia: Vucic oggi a colloquio con inviato Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic riceverà nella tarda mattinata di oggi il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Lo ha annunciato l'ufficio del presidente serbo secondo cui Lajcak arriva a Belgrado al fine di trovare una soluzione alle tensioni nel nord del Kosovo e una modalità per tornare al dialogo tra le parti. Dopo la visita di ieri a Pristina dove ha incontrato la presidente kosovara Vjosa Osmani e il premier Albin Kurti, Lajcak ha detto che la situazione "non è facile", ma che proseguono i colloqui "sui passi concreti da compiere". Il rappresentante europeo ha sottolineato che "sanzioni sono pronte contro la Serbia, se si concluderà che Belgrado non sta agendo in conformità con le richieste dell'Ue". "Questa è la decisione degli Stati membri. Il mio augurio è che non ci siano sanzioni né per il Kosovo né per la Serbia, ma che le due parti vengano a Bruxelles per negoziare l'attuazione degli accordi", ha sottolineato Lajcak. (Seb)