Serbia-Kosovo: la prossima settimana Vucic potrebbe firmare divieto export armi e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che la prossima settimana "molto probabilmente" firmerà un divieto all'ulteriore esportazione di munizioni e armi dal Paese. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". Durante il suo discorso alla nazione, Vucic ha affermato che dopo le verifiche sullo stato del contratto molto probabilmente firmerà la decisione di vietare l'ulteriore esportazione di "qualsiasi arma, strumento, o munizione" dato che "l'interesse nazionale vitale è minacciato al massimo grado in questo momento" e che tutto deve essere pronto "in caso di aggressione", ha sottolineato. Interrogato dai giornalisti, il presidente serbo ha sostenuto che il Paese "non si sta preparando alla guerra" e che ha fatto "di tutto per allentare gli scontri". "Non ci stiamo preparando alla guerra, ma siamo pronti a salvare vite umane e il Paese da tutti coloro che potenzialmente vorrebbero minacciare la sua sovranità e la vita dei suoi cittadini", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. (Seb)