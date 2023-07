Medio Oriente: Gerusalemme, palestinese prova ad accoltellare un agente a fermata tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna palestinese ha cercato di compiere un attacco con un coltello a una fermata del tram a Gerusalemme. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui non ci sono feriti. La donna ha cercato di accoltellare un agente, che le ha intimato di gettare il coltello sparando in aria. La donna non ha gettato il coltello e l'agente le ha sparato a una gamba, ferendola. L'episodio si inserisce nel quadro di un'escalation di tensione, in seguito all'operazione lanciata dalle forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania, la scorsa settimana. (Res)