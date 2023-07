Ucraina: Zelensky, Nato dia una risposta unitaria su invito per nostra adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Nato deve “fornire una risposta unitaria” rispetto all’invito per un ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente statunitense “Abc News”. "E' tutta una questione di volontà politica”, ha detto Zelensky aggiungendo che occorre solo “trovare la formula corretta per l’invito". Zelensky non ha poi voluto precisare se parteciperà o meno al vertice Nato a Vilnius, in programma l’11 e 12 luglio. In precedenza il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha dichiarato che l'Ucraina “è un Paese Nato de facto e diventerà un Paese Nato de iure”. Secondo il ministro, l’Ucraina è l’unico Paese al mondo “con un'esperienza moderna e di successo” contro l’esercito russo. “Di cos’altro avete bisogno per invitare l'Ucraina nella Nato?”, ha chiesto Reznikov rivolgendosi agli omologhi degli Stati membri dell’Alleanza in un intervento per la televisione ucraina. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha dichiarato che l’Ucraina “non cerca un’adesione immediata alla Nato, per non trascinare l’Alleanza in una guerra in corso”, ma un invito chiaro per l’adesione a fine conflitto. (segue) (Kiu)